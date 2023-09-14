Жилой дом загорелся в Калужской области

Около 13:00 в четверг, 14 сентября, пожар произошел в селе Лопатино Тарусского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Садовой загорелся жилой дом.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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