В Калуге велосипедиста сбили на Правом берегу

Около 13:00 в среду, 13 сентября, на улице Фомушина в Калуге в ДТП пострадал 62-летний мужчина, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

Он ехал на велосипеде и у дома №31 попал под колеса «Ниссана Тиида».

По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки выезжал со двора и не пропустил велосипедиста.

Пострадавший попал в больницу.

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