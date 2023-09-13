В Калужской области ищут 42-летнего мужчину из Белгорода

Вечером в среду, 13 сентября, волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» сообщили о поисках 42-летнего Руслана Толокоцкого.

Мужчина пропал в Белгороде 16 августа, но может находиться в нашем регионе.

Рост пропавшего – 175 сантиметров, телосложение нормальное. На обеих руках у мужчины татуировки.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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