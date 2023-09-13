Стало известно о состоянии пешеходов, которых сбили в страшной аварии на улице Кирова в Калуге

Вечером в среду, 13 сентября, в правительстве Калужской области сообщили о состоянии людей, пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова в Калуге 24 августа. Под наблюдением врачей остаются пять человек.

Дарью Б. выписали из московского НМИЦ им. Н.Н. Приорова. Дальше женщина будет лечиться

в Калуге в Анненках.

Диану М. после лечения в той же федеральной клинике перевели в восстановительный центр в Москве.

В стабильно тяжелом состоянии остается Наталья З. Женщина находится в НМХЦ им. Н.И.Пирогова Москве.

Подросток Гор Б. из московской РДКБ им. Н.И.Пирогова вернулся домой. Но парню еще нужно будет вернуться в федеральную клинику для проведения процедур.

Алина Ф. остается в РДКБ им. Пирогова. У девочки состояние средней степени тяжести.

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