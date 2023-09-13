В Калуге ангар сгорел на улице Промышленной

Около 11:00 в среду, 13 сентября, на улице Промышленной в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там загорелся ангар.

По информации МЧС, в результате пожара пострадали как минимум два человека. Точная информация об их состоянии уточняется.

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