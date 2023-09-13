В Калуге обнаружили два артиллерийских снаряда

В среду, 13 сентября, на территории Калуги обнаружили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Один боеприпас находился в лесу в 300 метрах от деревни Лихун. Второй нашли в гаражном кооперативе «Калибр».

Также в этот день минометную мину обнаружили на улице Садовой в деревне Лазенки Спас-Деменского района.

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