Собака покусала женщину возле дороги Калуга – Медынь

В среду, 13 сентября, житель Калужской области на странице главы региона сообщил о неприятной ситуации в Дзержинском районе. Возле деревни Акатово на дороге Калуга – Медынь бездомная собака укусила женщину.

- Я был вместе с этой женщиной, вначале мне удалось отогнать собаку, но стоило отвернуться, собака напала вновь и укусила женщину за ногу, - рассказал очевидец.

По его словам, пострадавшую отвезли в Калугу, ей назначили лечение от бешенства, а вот собаку отлавливать не стали. Чиновник сообщили мужчине, что собака чипирована и больше с ней ничего нельзя сделать.

После появления жалобы ситуацию прокомментировали в администрации Дзержинского района:

- 13 июля был выезд ветеринарной службы, агрессивность собаки не подтвердилась. На следующей неделе организуем повторный выезд.

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