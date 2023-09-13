В Калужской области ищут 42-летнего мужчину

В среду, 13 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о пропаже 42-летнего Александра Чурсина.

Мужчина пропал в Орле 5 сентября, но может находиться в нашем регионе.

Он худощавый, рост – около 170 сантиметров, был одет в темно-синюю куртку, серую футболку в горизонтальную полоску, темно-синие-спортивные штаны, зеленые камуфляжные тапки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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