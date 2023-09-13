В Калуге МАЗ врезался в «Шкоду», пострадали два человека

Около 16:30 во вторник, 12 сентября, на перекрестке улиц Московской и Байконурской в Калуге столкнулись грузовик МАЗ и «Шкода Октавия». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель самосвала ехал по Московской в сторону окружной, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Шкоду».

Травмы получили 68-летний водитель «Шкоды» и его 64-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь на месте аварии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.