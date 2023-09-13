В Калужской области водитель мопеда врезался в «Ладу»

Около 14:30 во вторник, 12 сентября, на улице Старой Казачьей в Козельске произошло ДТП. Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель мопеда «Альфа» не уступил дорогу и врезался в «Ладу».

С различными травмами мопедист попал в больницу.

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