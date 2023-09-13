В Калужской области найден погибшим пропавший мужчина

В деревне Захарово Износковского района нашли погибшим 84-летнего мужчину, поиски которого велись с 8 сентября. Об этом вечером во вторник сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

- Найден, погиб, - говорится в сообщении волонтеров.

Что именно произошло с пенсионером, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что он ушел из дома в неизвестном направлении.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.