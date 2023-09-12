В Калужской области ищут пропавшую женщину

Вечером во вторник поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках в нашем регионе 43-летней Лилии Кубаревой.

Женщина пропала 6 сентября в поселке Суземка Брянской области, но может находиться в одном из калужских районов.

По информации волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшей 165 сантиметров. На ней сиреневая куртка, черно-зеленая футболка, черно-серые лосины, черно-розовая шапка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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