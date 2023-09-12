В Калужской области сгорел склад

Около 20:30 во вторник, 12 сентября, в поселке Бетлица произошел пожар на улице Прохоренкова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь практически полностью уничтожил здание.

По информации спасателей, это был склад, который в последнее время не использовали.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара пока не называются.

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