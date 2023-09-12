«Шкода» и грузовик столкнулись в Калуге

Около 18:25 во вторник, 12 сентября, ДТП произошло на перекрестке улиц Байконурской и Московской в Калуге, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Там столкнулись «Шкода Октавия» и грузовик МАЗ.

В аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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