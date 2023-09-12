В Калуге легковушка врезалась в машину скорой помощи

Во вторник, 12 сентября, на улице Луначарского в Калуге произошла авария с участием машины скорой помощи.

- Бригада скорой помощи транспортировала пациента в больницу с включенными проблесковыми маячками, в это время водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в скорую, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Пациент и бригада не пострадали.

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