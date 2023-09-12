В Козельске водитель мопеда пострадал в ДТП

Около 14:40 во вторник, 12 сентября, в Козельске произошло ДТП на улице Старой Казачьей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись «Лада» и мопед «Альфа».

Различные травмы получил водитель мопеда. Информация о его состоянии уточняется.

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