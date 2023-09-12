В Калужской области из-за неосторожного обращения с огнем сгорела дача

В понедельник, 11 сентября, в городе Балабаново Боровского района Калужской области произошел пожар дачного дома, сообщили в пресс-службе МЧС.

Постройка, находящаяся в садоводческом товариществе «Вишенка», загорелась около 11 вечера. Пострадавших нет.

По нашей информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Виновники происшествия пока не установлены.

Пожар удалось потушить до прибытия МЧС.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.