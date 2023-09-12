В ДТП на Тарутинской в Калуге пострадал 30-летний мотоциклист

Ранее мы сообщали об аварии с мотоциклистом, легковушкой и грузовиком на улице Тарутинской в Калуге.

Как нам сообщили в пресс-службе ГИБДД, 24-летний водитель «Лады Приоры» не уступил дорогу 30-летнему байкеру, который ехал по улице Тарутинской со стороны переулка Малинники в сторону улицы Зерновой. Из-за этого мотоциклист столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в больницу.

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