В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой» и КамАЗом

Около 22:30 в понедельник, 11 сентября, на улице Тарутинской в Калуге произошло ДТП с участием легковушки, грузовика и мотоцикла. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись мотоциклист на «Сузуки», «Лада Приора» и КамАЗ.

По предварительной информации, различные травмы получил байкер.

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