У жителя Калуги за день умерли четыре собаки и хомяк

В Калуге у одного из местных жителей за один день умерли сразу четыре собаки и хомяк. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в городской ветеринарной станции.

На место происшествия выехали специалисты.

Трупы животных проверят на бешенство. Результаты анализов станут известны позже.

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