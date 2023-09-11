В Калуге водитель «Газели» сбил пешехода

Около 14:25 в понедельник, 11 сентября, на улице Московской в Калуге сбили пешехода, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса грузовой «Газели».

Информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняется.

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