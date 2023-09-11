Две женщины и мужчина пострадали в ДТП на Правом берегу в Калуге

Как мы уже рассказывали, 10 сентября на улице Фомушина в Калуге в районе перекрестка с улицей Хорошей столкнулись две легковые машины. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Рено Дастер» ехал по Фомушина со стороны Шопино, не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный «Ниссан Ноут».

Различные травмы получили 27-летний водитель «Ниссана» и его 29-летняя пассажирка, а также 69-летняя пассажирка «Рено».

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