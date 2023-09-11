В Калуге 15-летний мальчик на мотоцикле врезался в грузовик

Как мы уже рассказывали, на улице Гурьянова в Калуге вечером 9 сентября мотоциклист врезался в грузовик. В понедельник подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

За рулем мотоцикла «Мотоленд» находился 15-летний мальчик. Он ехал со стороны деревни Карачево в сторону улицы Железняки, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Фотон».

С различными травмами школьника увезли в больницу.

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