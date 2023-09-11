В Калужской области водитель грузовика врезался в «Хендай» и сбежал

Около 13:55 9 сентября на дороге Людиново – Жиздра в ДТП пострадали два человека. Подробности в понедельник нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, в деревне Войлово водитель грузовика «Вольво» выезжал с прилегающей территории и врезался в «Хендай Акцент». Личность предполагаемого виновника пока не установили, с места аварии он скрылся.

В «Хендае» пострадали два человека, их доставили в больницу. Это 57-летний водитель и 55-летняя пассажирка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.