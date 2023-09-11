В Калужской области сгорел автомобиль «Хонда»

В воскресенье, 10 сентября, в Перемышльском районе Калужской области произошел пожар автомобиля «Хонда». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло около 12:55 в селе Борищево. Пострадавших нет.

Причины происшествия уточняются. Пожар ликвидировали 4 сотрудника спасательной службы и одна пожарная машина.

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