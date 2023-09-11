Пять артиллерийских снарядов обнаружили в калужском лесу

Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калужской области 11 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Артиллерийские снаряды лежали в лесу в одном километре от деревни Тишевичи Кировского района.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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