В Калуге три человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «Рено» на Правом берегу

Днем 10 сентября на перекрестке улиц Фомушина и Хорошей в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. В этой аварии пострадали три человека, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, при повороте водитель «Ниссана» не пропустил «Рено».

Информация о пострадавших и их состоянии уточняется.

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