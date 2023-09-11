Легковой автомобиль перевернулся в Калужской области

Около 17:00 9 сентября в Жиздринском районе перевернулся легковой автомобиль «Хендай». Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла в черте деревни Будылевка на дороге между Жиздрой и Акимовкой.

Пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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