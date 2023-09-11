В Калужской области «Хендай» смяло в столкновении с грузовиком

Около 14:00 9 сентября на дороге Людиново – Жиздра произошло столкновении двух автомобилей. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

В черте деревни Войлово столкнулись легковой «Хендай» и грузовик «Вольво».

У легковушки смяло переднюю часть.

Сообщается об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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