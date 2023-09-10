В Калужской области пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

В пятницу, 8 сентября, в селе Чипляево Спас-Деменского района пропал 67-летний Леонид Кривоносов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

По информации волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего:

Темные очки.

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Был одет: черная болоньевая куртка, голубая рубашка в клетку, синие брюки, черные ботинки, черная кепка.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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