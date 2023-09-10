В Калуге мотоциклист врезался в грузовик

Около 20:30 в субботу, 9 сентября, мотоциклист пострадал в ДТП на улице Гурьянова в Калуге. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, байкер врезался в стоящий грузовик «Фотон Ауман».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется. На место происшествия приезжали сотрудники полиции, МЧС и медики.

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