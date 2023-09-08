В Калужской области пропал 84-летний мужчина

В деревне Захарово Износковского района пропал 84-летний Семен Иванов. Об этом 8 сентября сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.

На место поисков выехали волонтеры.

Приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Был одет: зеленая камуфлированная куртка, галоши.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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