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В Калужской области пропал 84-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 22:58 0 119
В Калужской области пропал 84-летний мужчина

В деревне Захарово Износковского района пропал 84-летний Семен Иванов. Об этом 8 сентября сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.

На место поисков выехали волонтеры.

Приметы пропавшего:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые.
  • Был одет: зеленая камуфлированная куртка, галоши.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 22:58 0 119
Тэги: происшествие лиза алерт
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