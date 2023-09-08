В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей»

Днем в пятницу, 8 сентября, в Бабынино на улице Школьной столкнулись два легковых автомобиля. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Не смогли разъехаться водители Ва-2104 и «Фольксвагена».

Пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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