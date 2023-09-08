В Калуге водитель «Нивы» сбил женщину

В пятницу, 8 сентября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем накануне на перекрестке улиц Суворова и Герцена в Калуге.

По предварительной информации, 27-летний водитель «Нивы» ехал по Суворова со стороны Рылеева и сбил 54-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по переходу.

Пострадавшую калужанку доставили в больницу.

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