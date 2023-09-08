В Калужской области водитель «Киа» попал в больницу после столкновения с грузовиком

В ночь на 7 сентября в Мещовском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» произошло ДТП. Подробности об этом происшествии сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Киа Рио» ехал со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный грузовик.

В больницу попал водитель легковушки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.