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В Калужской области водитель «Киа» попал в больницу после столкновения с грузовиком

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 12:30 0 293
В Калужской области водитель «Киа» попал в больницу после столкновения с грузовиком

В ночь на 7 сентября в Мещовском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» произошло ДТП. Подробности об этом происшествии сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Киа Рио» ехал со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный грузовик.

В больницу попал водитель легковушки.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 12:30 0 293
Тэги: происшествие дтп
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