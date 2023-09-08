В Калуге человек пострадал в столкновении «Хендая» и «Опеля»

Около 8 утра в пятницу, 8 сентября, на улице Болдина в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от развязки с окружной дорогой столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Опель».

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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