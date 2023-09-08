В Козельске сгорел заброшенный дом

Около 22:30 в четверг, 7 сентября, пожар произошел в Козельске, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Карла Маркса загорелся заброшенный частный дом.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара еще устанавливаются.

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