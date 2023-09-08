Мину и артиллерийский снаряд обнаружили в Калужской области

В четверг, 7 сентября, в Калужской области нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Барятинском районе в деревне Цветовка артиллерийский снаряд лежал в лесу.

Также в лесу у деревни Сухолом Юхновского района обнаружили минометную мину.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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