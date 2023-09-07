Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 12:00 в четверг, 7 сентября, в деревне Камельгино Дзержинского района произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Угорской сгорел частный жилой дом. Причины пожара пока не называются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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