В Калужской области пропал 56-летний мужчина

В городе Спас-Деменск Калужской области пропал 56-летний Евгений Устинов. Об этом вечером в четверг сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз его видели 3 сентября.

На данный момент нет информации, где может находиться мужчина.

Приметы пропавшего:

Рост – 165 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Серые глаза,

Синяя куртка,

Черная футболка,

Черные спортивные брюки,

Зеленая кепка,

С собой белое ведро.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.