В Калуге водитель «Опеля» сбила 11-летнего мальчика на самокате

Около 15:10 в четверг, 7 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге в районе Дворца спорта в ДТП пострадал 11-летний мальчик.

По предварительным данным, он ехал на самокате. Ребенка сбила 27-летняя девушка, двигавшаяся на автомобиле «Опель Астра».

Мальчика отвезли в больницу.

Точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются. Однако полиция опубликовала обращение к родителям, чтобы те напомнили детям, как именно нужно передвигаться на самокатах по пешеходному переходу.

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