В Калуге водитель «Опеля» сбил пешехода

В четверг, 7 сентября, в Калуге у Дворца спорта сбили пешехода, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 15:10 человек попал под колеса «Опеля», который двигался по улице Баррикад со стороны улицы Ленина.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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