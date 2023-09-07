В Калужской области 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода

Как мы уже рассказывали, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района вечером 6 сентября сбили пешехода. В четверг стали известны некоторые подробности.

По предварительной информации, на улице Почтовой 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода. Ребенка без сознания отвезли в больницу.

В больницу также попал сбитый пешеход.

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