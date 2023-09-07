В ДТП на пересечении улиц Суворова и Герцена пострадала 54-летняя женщина

Ранее мы сообщали об аварии на перекрестке Суворова и Герцена.

Как нам удалось выяснить, 27-летний мужчина за рулем «Нивы» сбил 54-летнюю женщину. Предположительно, ДТП произошло на пешеходном переходе.

У пострадавшей ушиб поясничного отдела позвоночника и голени. Она была доставлена в больницу.

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