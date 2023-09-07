В Калуге украли инструменты из пяти дачных домов

В Калуге 40-летний мужчина задержан по подозрению в кражах из дачных домов на территории СНТ. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, с марта по август калужанин забрался в пять домов, откуда вынес строительные и электроинструменты, а также цветной металл.

Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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