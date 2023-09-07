В Калуге водитель «Нивы» сбил пешехода на улице Суворова

Около 7:30 в четверг, 7 сентября, на перекрестке улиц Суворова и Герцена в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Нивы» на пешеходном переходе. Автомобиль двигался по Суворова со стороны улицы Рылеева.

Информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняется.

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