Массовое ДТП произошло ночью на Киевской трассе в Калужской области

В ночь на четверг, 7 сентября, массовое ДТП произошло в Мещовском районе Калужской области на трассе М3 «Украина». Фото с места аварии опубликовало региональное ГУ МЧС.

Недалеко от деревни Домашовка, на 214 километре трассы, столкнулись КамАЗ, микроавтобус «Пежо» и «Киа Рио».

Сообщается об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства устанавливаются.

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