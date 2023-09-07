В Калужской области несколько человек пострадали в ночном ДТП

Около 23:50 в среду, 6 сентября, на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от Кондрово не смогли разъехаться водители «Киа Рио» и «Ауди А3».

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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