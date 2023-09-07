В Калуге водителя мопеда сбили под окнами дома правительства

Около 22:30 в среду, 6 сентября, на перекрестке улиц Баррикад и Московской в Калуге произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Под окнами дома правительства столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген Поло» и мопед «Сигма».

Различные травмы получил водитель мопеда. Данные о его состоянии уточняются.

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