Мотоциклист сбил пешехода в Калужской области

Около 21:30 в среду, 6 сентября, в Дзержинском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, в поселке Полотняный Завод на улице Почтовой мотоциклист сбил пешехода.

Пострадал и пешеход, и сам байкер. Информация об их состоянии устанавливается.

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